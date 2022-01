Un operaio di 41 anni, di origini brasiliane, è morto oggi pomeriggio in un cantiere edile di Torino.

L'incidente in via Caprera 46, nel quartiere Santa Rita. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri, ispettori dello Spresal.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe precipitata mentre si trovava in un cestello, impegnata nei lavori di rifacimento di un tetto di un edificio di religiose di Maria Santissima Consolatrice. È morto sul colpo, con la testa schiacciata.

Poco più di un mese fa, il 18 dicembre, a Torino le tre vittime in un cantiere edile di via Genova, precipitate da una gru da 40 metri d'altezza, durante l'allestimento per il rifacimento di un tetto.

