Un operaio di 38 anni, Francesco Stella, è morto in un incidente sul lavoro a Lamezia Terme. L'uomo è precipitato da un'impalcatura in un'azienda di profilati nell'area industriale della città calabrese.

A quanto si apprende l'operaio si trovava ad un'altezza di circa sei metri quando, per cause in corso di accertamento, è caduto sbattendo la testa. Vani i tentativi del personale sanitario del 118 di salvarlo.

Sul posto agenti della polizia, il medico legale e il magistrato di turno.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata