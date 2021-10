Blitz dei carabinieri contro la ‘ndrangheta in Italia.

L’operazione è scattata questa mattina nelle province di Brescia, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

Destinatari di provvedimenti sono cinque soggetti ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di avere detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni e da guerra (pistole e bombe a mano) con la finalità di realizzare un progetto omicidiario, maturato in un contesto di criminalità organizzata, con l’aggravante di avere agevolato l’attività di una famiglia ‘ndranghetistica.

Effettuate anche 27 perquisizioni su persone ed entità giuridiche coinvolte nell’ambito delle predette investigazioni.

LE INDAGINI – L’indagine è stata avviata nel maggio del 2020, a seguito del rinvenimento e sequestro di 42 tonnellate di tabacco, di provenienza estera, del valore di circa 8 milioni di euro e di macchinari per la lavorazione del tabacco e il confezionamento di pacchetti di sigarette.

Nel mirino del progetto omicidario era finito un pregiudicato, di origine calabrese, residente in una provincia del Nord Italia, in passato legato a quella stessa compagine criminale.

(Unioneonline/v.l.)

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata