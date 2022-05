In condizioni gravissime a Portomaggiore, in provincia di Ferrara, un bambino di un anno e mezzo caduto accidentalmente questo pomeriggio in una vasca biologica.

La prima persona a soccorrerlo, nella casa in via Donatori di sangue, sarebbe stata la nonna.

Il piccolo, rianimato sul posto e poi portato d'urgenza in ospedale, è ricoverato all'ospedale di Cona.

Sono in corso accertamenti dei carabinieri per accertare la dinamica: da capire in particolare se la cisterna, piena di liquami, fosse aperta o se sia stato il bambino stesso ad aprirla. Sono intervenuti i carabinieri e il 118.

(Unioneonline/D)

