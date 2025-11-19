Il primo ritrovamento è avvenuto in mare: il corpo di Najoua Minniti, 35 anni. Poche ore dopo, in serata, la seconda tragica scoperta: nella casa di Calimera, in provincia di Lecce, dove la donna viveva con il figlio, è stato trovato senza vita il piccolo Elia, 8 anni.

Il cadavere della madre era stato individuato nel pomeriggio a Torre dell’Orso, una ventina di chilometri dal paese. A dare l’allarme era stato l’ex marito, preoccupato perché la donna quella mattina non aveva accompagnato il bambino a scuola. Dopo la denuncia di scomparsa, sono scattate le ricerche che hanno portato al duplice ritrovamento.

Il corpo del bambino è stato trovato nella camera da letto e presenterebbe alcune ferite. Sull’accaduto indagano i carabinieri, al lavoro per ricostruire le ultime ore di madre e figlio.

La comunità di Calimera è sotto shock per la tragedia.

