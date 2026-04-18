Un bambino di sette anni è annegato in un centro termale a Suio, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. Purtroppo inutile l'intervento dei soccorsi, arrivati con un'ambulanza del 118 e un'auto medica e, inoltre, un'eliambulanza, atterrata nei campi vicino le terme.

Sul posto anche i carabinieri, che stanno indagando per ricostruire la dinamica della tragedia. Come da prassi in questi casi, la salma del piccolo è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

(Unioneonline)

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