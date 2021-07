È ricoverato in gravi condizioni un bimbo di 5 anni che oggi a Gallipoli, in un parco acquatico, è rimasto incastrato in uno dei bocchettoni dell’acqua della piscina.

Scattati i soccorsi, è stato trasportato all’ospedale della città del Leccese e poi ne è stato deciso il trasferimento a Brindisi.

Il piccolo era insieme ai genitori, doveva essere una giornata di spensieratezza, ma mentre era in una vasca dedicata ai bambini il suo piede è rimasto incastrato in una ventola. La mamma, per il forte stress, si è sentita male.

Dalle prime informazioni le grate che dovevano proteggere il bocchettone erano al loro posto, da verificare se si siano spostate in modo accidentale.

Un incidente che richiama quando accaduto in Sardegna, a Orosei, dove il piccolo Richard, sette anni, è annegato nella piscina di un residence dopo essere stato risucchiato nel bocchettone di scolo dove aveva infilato un braccio. Era il 2018.

