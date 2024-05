Un bambino di 10 anni accende l'auto nel cortile di casa e rimane parzialmente travolto uscendo dall’abitacolo, grazie all’intervento della madre. È accaduto questo pomeriggio a Tarcento (Udine) poco dopo le 14.

Secondo una ricostruzione dei carabinieri di Cividale, il bimbo stava giocando all'interno dell'abitacolo quando la vettura si è improvvisamente messa in movimento, non si sa se per aver girato la chiave, come appare più probabile, o per aver tolto la marcia e il freno a mano.

Alla scena ha assistito la madre che ha inseguito il veicolo per qualche metro fino a quando è riuscita a estrarre il bambino al volo prima che ci potesse essere un urto. Nella manovra disperata il bimbo una gamba del bimbo si è lussata.

Il bambino è stato preso in carico dal personale sanitario inviato dalla centrale regionale della Sores Fvg e trasferito d'urgenza in codice giallo all'ospedale di Udine.

Secondo quanto si apprende, per i genitori si prospetta una denuncia per omessa sorveglianza di minore.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata