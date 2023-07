Una bambina di 4 anni è rimasta ferita gravemente dopo essere caduta, per cause da accertare, da un balcone al secondo piano di un'abitazione in via Castelvetrano a Mazara del Vallo.

La bimba è finita sulla sede stradale dopo un volo dal secondo piano della casa dove vive con la famiglia. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime; è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale "Abele Ajello" di Mazara del Vallo.

Al nosocomio è stata sottoposta subito a un intervento chirurgico per le ferite riportate ad alcuni organi interni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Mazara del Vallo che hanno avviato gli accertamenti.

