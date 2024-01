Una bambina di due mesi è morta all'ospedale di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.

Il primo referto parla di bronchiolite, l'infezione alle vie respiratorie che in queste settimane sta avendo il suo picco in Italia.

Secondo i quotidiani locali, la bimba, figlia di una coppia di origini romene che vive in provincia di Mantova, era arrivata in ospedale in condizioni disperate ed è morta nel reparto di pediatria.

Da giorni, secondo quanto ricostruito, la piccola accusava difficoltà respiratorie che sabato scorso sono peggiorate in un breve lasso di tempo. Sono stati disposti accertamenti per confermare la diagnosi dei medici del reparto.

(Unioneonline/D)

