Bimba di due anni e mezzo azzannata da un pitbull all’interno di un appartamento in via Picardi 124, a Sesto San Giovanni (Milano).

La piccola questo pomeriggio stava giocando con la sorella gemella quando il cane l’ha aggredita. Illesa l’altra bambina.

La vittima è stata portata con l’elisoccorso all’ospedale di Bergamo, le sue condizioni sono gravissime.

La zia di 25 anni, intervenuta per sottrarre le nipotine dall’aggressione, ha ingaggiato una lotta con l’animale riportando profonde ferite alle mani e poi, dopo aver rinchiuso le bimbe in una stanza, è corsa sul balcone e si è arrampicata sulla tubatura del gas per sfuggire alla furia del pitbull. È stata portata in codice giallo al Niguarda.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale, il 118 e l’Ats. Il pitbull è stato rinchiuso in un canile.

