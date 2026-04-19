Bimba di 11 mesi ingerisce ketamina: in terapia intensiva al GemelliLa piccola è in condizioni stabili. Era ospite di una casa famiglia insieme alla madre
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Una bambina di 11 mesi, di Guidonia, è ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma dopo aver ingerito ketamina.
La bimba è attualmente ricoverata nella Terapia intensiva pediatrica del Policlinico diretta dal professor Giorgio Conti.
Attualmente, fa sapere il Gemelli, è in "condizioni stabili, parametri vitali nella norma e situazione neurologica nella norma".
La bambina, arrivata al Gemelli ieri intorno alle ore 18, secondo quanto si apprende era ospite in una casa famiglia insieme alla madre.
(Unioneonline)