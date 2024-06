Un anno fa, erano le 9:30 del 12 giugno 2023, Silvio Berlusconi moriva a 86 anni in una stanza dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Un addio choc per gli italiani, nonostante fosse noto come l’ex premier e leader di Forza Italia stesse da tempo combattendo contro una malattia che l’aveva provato nel fisico ma non nello spirito.

L’OMAGGIO – Molte le commemorazioni in programma per la giornata di oggi, a partire dal ricordo che i cinque figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi hanno voluto affidare alle pagine dei quotidiani nazionali. «Dolcissimo papà, il tuo amore vivrà sempre dentro di noi», la frase che campeggia sulle principali testate.

In programma anche una messa nella cappella della residenza di Arcore. Oltre ai cinque figli partecipano il fratello Paolo, l'ultima compagna Marta Fascina e gli amici e consiglieri più stretti, come Fedele Confalonieri, Gianni Letta, Adriano Galliani. Più tardi l'omaggio sarà condiviso, da Pier Silvio Berlusconi, con dipendenti e collaboratori del gruppo Mediaset. Poi toccherà a Forza Italia: l'occasione sarà la segreteria convocata per analizzare il voto delle Europee. Alle 15 la commemorazione si sposterà al Senato. E per tutti sarà il capogruppo di FI, Maurizio Gasparri, a ricordare Berlusconi in aula, come ha anticipato il presidente Ignazio la Russa.

Le commemorazioni erano però già iniziate ieri, negli studi Mediaset di Cologno Monzese, dove Pier Silvio ha ricordato il papà con «la parola più forte, più potente, in assoluto universale: Silvio Berlusconi il nostro fondatore, mio padre è Amore». Su un mega schermo è apparso il ritratto del padre e poi una sua citazione: «Il vero amore vince su tutto, se non sai amare non puoi costruire niente di buono, per te e per gli altri. Se sai amare riesci a guardare alla vita, in tutti i suoi aspetti con uno sguardo sempre positivo, realista ma ottimista, capace di vedere avanti».

IL RICORDO – E poi i ricordi, a partire da quello di Giorgia Meloni: «Desidero ricordare un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia politica italiana. Abbiamo condiviso molte battaglie e momenti decisivi per la nostra Nazione. Anche nel suo ricordo, continueremo a dare il massimo per ridare visione e grandezza all'Italia. Ciao Silvio», scrive sui social la presidente del Consiglio pubblicando una foto che la ritrae con Berlusconi.

«Un anno fa ci lasciava un imprenditore geniale, un innovatore rivoluzionario in molteplici campi, uno statista di quelli in grado di definire un'epoca, innamorato dell'Italia e della libertà», ha scritto su X Matteo Salvini. Che ricorda Silvio Berlusconi come «un Amico, con la "A" maiuscola, a cui mi legava un affetto tenerissimo». E ancora: «Ricordo il nostro ultimo incontro e le nostre ultime telefonate, ricordo l'energia e lo sguardo sempre rivolto al futuro, ai suoi figli e nipoti, ai giovani, persino ai nuovi strumenti di intelligenza artificiale, da cui era stupito e affascinato e di cui, da sempre lucido precursore, comprendeva già l'impatto dirompente. Nel tuo ricordo, Silvio, mi commuovo ancora e sii certo: ti vorremo sempre bene e non ti dimenticheremo mai».

«Ci manchi. Ciao, Presidente», ha scritto invece Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, sempre su X. Insieme al messaggio un video che ripercorre alcuni momenti della carriera politica dell'ex premier.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata