"Noi abbiamo una trattativa con il governo, andiamo avanti secondo quella".

Lo ha detto il presidente della Cei, il cardinal Gualtiero Bassetti, rispondendo – a margine dell'assemblea dei vescovi europei in corso a Roma – a chi gli chiedeva se il Green pass sarà introdotto anche per le messe.

Sulla questione "devo sentire il Consiglio permanente e tutto l'episcopato. Noi, non per privilegio ma come tutte le religioni, abbiamo firmato un nostro accordo" con l’esecutivo e "finora nelle chiese abbiamo rispettato tutte le regole che ci siamo posti", ha aggiunto.

Ha poi spiegato: "Non è una questione semplice, comunque si usino tutti i mezzi per conservare la nostra salute, per prevenire. E al momento attuale il vaccino è ancora la più grande garanzia che abbiamo".

Ha poi rassicurato tutti sulle condizioni di salute del cardinale Angelo Bagnasco, che ha contratto il Covid in forma lieve: "Sta bene, non ha la febbre, sta soltanto aspettando i controlli per ritornare alla vita normale, ci ho parlato e gli ho portato il saluto affettuoso di tutti noi, lo abbiamo ricordato nelle preghiere".

