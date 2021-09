“Ho il Covid, ma per fortuna il vaccino mi ha protetto”.

E’ la rivelazione fatta a Vatican News dal cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e presidente dei vescovi europei.

Per il prelato, 78 anni, una confessione che è stata anche l’occasione per invitare tutti a sottoporsi alla vaccinazione anti Sars-Cov2: “Dico semplicemente la mia esperienza, che sto facendo il Covid, ma in forma estremamente leggera, senza disturbi particolari e questa leggerezza penso sia sicuramente dovuta al fatto che ho concluso le vaccinazioni già dal maggio scorso”, ha detto Bagnasco. Aggiungendo: “Quindi, era noto che anche con la vaccinazione si può essere contagiati e si può anche contagiare ma in forme estremamente leggere. Questa è la mia esperienza".

Nei giorni scorsi anche Papa Francesco ha cercato di sensibilizzare sull’importanza dei vaccini (che ha definito “un atto d’amore”), svelando che anche tra i cardinali ci sono dei “negazionisti”, uno dei quali finito in ospedale dopo aver contratto il virus.

“L’umanità ha una storia di amicizia con i vaccini – aveva detto il Papa, durante la sua recente visita in Slovacchia. “Da bambini – aveva proseguito Bergoglio - anche il morbillo, la poliomielite, tutti i bambini erano vaccinati e nessuno diceva nulla". Quello che accade ora, aveva concluso con riferimento alle posizioni No Vax - “forse è venuto per la virulenza e l'incertezza non solo della pandemia, ma anche per la diversità tra i vaccini. E anche per la fama di alcuni vaccini che sono poco più di acqua distillata".

