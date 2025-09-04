Un bimbo di cinque mesi è morto la notte scorsa a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri alla periferia di Corato, in provincia di Bari.

Secondo la ricostruzione fatta dagli agenti della polizia locale, il piccolo viaggiava a bordo dell'auto guidata dalla madre che avrebbe perso il controllo del mezzo per schivare un animale. Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti.

Trasportato dal personale del 118 al Policlinico di Bari, è morto nella notte. Ferita anche la madre che è ricoverata nel reparto di Chirurgia dell'ospedale di Corato: le sue condizioni non sarebbero gravi.

L'auto guidata dalla donna è finita contro un albero di pino. L'impatto ha fatto attivare gli airbag e il neonato, che era stato sistemato sull'ovetto posizionato sul sedile anteriore di fianco a quello di guida, è stato sbalzato.

