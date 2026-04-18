«Abbiamo sempre ascoltato e accolto le istanze del mondo dell'autotrasporto e siamo pronti, come sempre, a fare nostre le necessità di un settore vitale per il Paese. Lo abbiamo dimostrato recentemente nel confronto con il Vicepresidente Fitto sui dossier relativi ai valichi alpini e alle criticità dei collegamenti con le Isole in maniera strutturale». Lo dichiara in una nota Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d'Italia e Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati.

«Abbiamo sempre lavorato — prosegue Deidda — confrontandoci con tutte le sigle sindacali e di categoria, dalle realtà più grandi alle più piccole, i temi urgenti che riguardano la carenza di autisti e la gestione delle CQC. Non mancheremo sulla questione del caro carburante. Per questo motivo, rivolgo un appello al senso di responsabilità: chiediamo di non attuare i blocchi. Dividere la categoria e penalizzare altri comparti produttivi, o gli stessi autotrasportatori che non condividono tali forme di protesta, non è la soluzione».

«Non c'è alcuna contrapposizione tra istituzioni e lavoratori. Siamo tutti dalla stessa parte e il dialogo resta la nostra priorità per trovare soluzioni concrete e condivise», conclude Deidda.

(Unioneonline)

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