Tragedia a Trivero, in provincia di Biella, dove un bimbo di quattro anni è morto per le gravi ferite riportate in un incidente stradale.

Lo schianto nella notte, con il piccolo trasportato in condizioni disperate all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Il bambino si trovava nell'auto alla cui guida c'era il papà, di 47 anni. Secondo una prima ricostruzione, la vettura è uscita di strada per cause ancora da accertare.

All'interno del veicolo c'erano anche le due sorelle, di 9 e 11 anni, e la mamma, 41 anni, rimaste lievemente ferite.

Troppo gravi invece le condizioni del bimbo, trasportato a Torino con l'elisoccorso. In ospedale il piccolo è arrivato già in arresto cardiaco.

