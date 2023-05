Tragedia in provincia di Bari.

Un 17enne, Giovanni Luca Moschetti, è rimasto ucciso in un gravissimo incidente stradale sulla provinciale 1, a Binetto.

Il ragazzino era nella macchina con altri tre giovani coetanei, alla guida c’era un 21enne. L’auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada e si è schiantata contro un albero di ulivo, ribaltandosi poi più volte.

Giovanni, che a quanto si apprende era seduto sul sedile anteriore, è stato sbalzato fuori ed è morto sul colpo. Gli altri 3 a bordo hanno riportato lievi lesioni. Il giovane alla guida è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale: era positivo al test tossicologico. L'auto è stata sequestrata.

Una tragedia nella tragedia: cinque anni fa il fratello di Moschetti morì in un altro incidente stradale.

«Davvero si tratta di una tragedia dal dolore inimmaginabile», dichiara all'Ansa Fiorenza Pascazio, sindaca di Bitetto, esprimendo «vicinanza alle famiglie delle persone coinvolte e soprattutto a quella della giovane vittima». Sull'episodio indagano i carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Modugno.

(Unioneonline/D)

