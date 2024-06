È la Sardegna la Regione in cui si trovano più Comuni premiati con le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano. I riconoscimenti sono stati svelati durante la presentazione della guida “Il Mare più bello 2024”.

A guidare la top five del 2024 è Pollica (Salerno), con le frazioni Acciaroli e Pioppi, nel Cilento campano. Al secondo posto il comune di Nardò, in provincia di Lecce, nel comprensorio pugliese dell'Alto Salento Ionico, seguito da Baunei, in Ogliastra. Quarto posto per la località Domus De Maria sul litorale di Chia, sempre in Sardegna, e quinto posto per Castiglione della Pescaia, nel comprensorio della Maremma Toscana.

Novità di quest'anno, presente anche all'interno della guida, sono i 33 comuni amici delle tartarughe marine, segnalati con l'apposito simbolo "la tartaruga". Si tratta di quelle amministrazioni che, attraverso un apposito protocollo d'intesa, si sono impegnate ad adottare una serie di misure per rendere le spiagge accoglienti anche per le tartarughe che depongono le uova.

SARDEGNA - Per la prima volta, la classifica delle Cinque Vele non comprende località in Sicilia, mentre la Sardegna la fa da padrona. Oltre a Baunei e Domus de Maria, ci sono i premi anche per Cabras, Santa Teresa Gallura, San Teodoro, Posada, Bosa.

LE ALTRE REGIONI - A seguire la Toscana che, oltre a Castiglione della Pescaia (Grosseto), piazza i comuni di Capraia Isola (Livorno), Isola del Giglio (Grosseto), Capalbio (Grosseto) e Marina di Grosseto (Grosseto).

Quindi la Campania, con una pattuglia di comuni tutti in provincia di Salerno: alla prima classificata si affiancano i comuni di San Giovanni a Piro, Castellabate e San Mauro Cilento. Tre comuni a Cinque Vele per la Puglia con Nardò (Lecce), Vieste (Foggia) e Gallipoli (Lecce), e una bandiera anche per la Liguria, con i tre comuni delle Cinque Terre (Riomaggiore, Vernazza a Monterosso al Mare in provincia della Spezia) e la Basilicata con Maratea (Potenza).

I LAGHI - Nella classifica dei laghi, dopo il podio di Molveno, Appiano sulla Strada del Vino e Massa Marittima, al quarto posto troviamo Sospirolo (Belluno) sul lago del Mis, in Veneto, e al quinto Avigliana, sul lago omonimo in Piemonte. Per il secondo anno consecutivo si conferma a Cinque Vele la località di Scanno (Aquila) sul lago omonimo, new entry nel 2023. A livello regionale, il Trentino-Alto Adige si conferma la regione con più località premiate con i vessilli della sostenibilità, seguita a pari merito da Piemonte e Lombardia.

