Un assalto da film quello avvenuto la notte scorsa a Cambiago, nel Milanese, ai danni del polo logistico della Esprinet, azienda italiana attiva nel settore della distribuzione all’ingrosso di prodotti tecnologici. Ma la banda, grazie all’intervento della security, è andata via a mani vuote.

La tecnica usata dagli assalitori ha previsto l’utilizzo di due furgoni e chiodi a tre punte sparsi nelle strade che costeggiano la struttura. A dare l’allarme è stata una delle due guardie giurate in servizio all'esterno dei capannoni, che ha esploso in aria più colpi. Così il commando è fuggito, dando poi alle fiamme una parte dei 14 veicoli (rubati) usati per la tentata rapina.

Episodi simili non sarebbero nuovi nella zona, specie nell’ultimo anno e mezzo. I depositi di logistica, che spesso trattano articoli di alta moda o tecnologici, garantirebbero ai ladri bottini consistenti. Sulle tracce del gruppo ora ci sono i Carabinieri, intervenuti sul posto e impegnati nelle ricerche.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata