Il Tribunale di Roma ha condannato Giuliano Castellino a otto anni e sette mesi di reclusione e Roberto Fiore a otto anni e sei mesi per l'assalto alla Cgil.

I due leader di Forza Nuova sono stati condannati assieme ad altre cinque persone nel processo per l’assalto alla sede del sindacato avvenuta nell’ottobre 2021 durante una manifestazione contro il green pass. Il tribunale ha inflitto 8 anni e mezzo al militante di FN Luigi Aronica, 8 anni e 2 mesi a Luca Castellini, Salvatore Lubrano, Lorenzo Franceschi e Pamela Testa, tutti esponenti di estrema destra. Altre sei condanne erano arrivate nel luglio 2022 per gli imputati che avevano scelto il rito abbreviato.

Urla, caos, minacce e momenti di tensione dentro e fuori dall’aula alla lettura della sentenza. «Mo’ famo la guerra», hanno urlato alcuni, altri hanno gridato «gente come noi non molla mai» o scandito slogan come «vergogna» in direzione dei giudici. Diversi militanti di estrema destra hanno fatto il saluto romano.

(Unioneonline/L)

