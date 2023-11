Un cittadino moldavo arrestato a Torino lo scorso 20 ottobre per scontare una pena di cinque anni di carcere per violenza sessuale è tornato in libertà. La Corte d'appello del capoluogo piemontese ha infatti accolto un ricorso presentato dal suo difensore, l'avvocato Basilio Foti.

Il motivo? L'uomo, che a seguito della condanna era ricercato dal 2014, ha dimostrato che non era a conoscenza del procedimento a suo carico, dunque si è reso necessario riaprire i termini per permettergli di ricorrere contro la sentenza.

Il moldavo era stato individuato il mese scorso dalla Guardia di Finanza a Torino in una via del quartiere Pozzo Strada.

