Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato alla Fiera di Milano - Rho il “Supersalone”, l'edizione speciale del Salone del Mobile che si terrà da oggi al 10 settembre.

Prima il taglio del nastro poi un giro tra i padiglioni della fiera.

"Desidero esprimere l'apprezzamento e gli auguri per il Salone e la Fiera – ha detto - Questo è un appuntamento di particolare importanza, abitualmente. Un punto di riferimento mondiale per il settore, in cui il Paese è all'avanguardia. Questa occasione, che raccoglie coraggio di impresa, creatività e cultura, è di straordinario significato in questo momento, per il rilancio e la ripresa del Paese".

La Fiera di Milano, ha aggiunto, è un "punto d'incontro e di raccordo che consente la proiezione del nostro Paese verso i mercati internazionali, ma anche la sollecitazione per il mercato interno, per riprendere attività con pienezza e con successo". Poi ha ribadito "l'apprezzamento per il coraggio e la qualità con cui si è dato vita a questo Salone, l'augurio per il settore e i complimenti per la Fiera di Milano. Auguri".

"Milano si muove e con Milano torna a muoversi l'Italia", le parole del sindaco di Milano Beppe Sala, che ha poi ringraziato il presidente per la sua presenza "che è un onore ma anche uno sprone a lavorare ancora di più e meglio per il nostro Paese". Milano "deve voler guidare la ripartenza", ha concluso.

(Unioneonline/D)

