"Correte, ho ucciso mio padre”.

Così un ragazzo di 19 anni ai carabinieri dopo aver ammazzato in circostanze ancora da accertare il genitore 57enne con cui viveva a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano.

L’omicidio sarebbe avvenuto questa notte o in mattinata nell'appartamento di via Saint Denis.

Sul posto i carabinieri del SIS e il medico legale, che hanno trovano il 19enne, descritto da molti come “un giovane con qualche difficoltà”, in stato di choc e il cadavere del padre in camera da letto.

LA RICOSTRUZIONE – Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo ha sorpreso il padre forse nel sonno, e lo ha colpito più volte, con un corpo contundente, presumibilmente un coltello. Poi ha fatto a pezzi il corpo. Una vicina di casa sostiene che gli avrebbe tagliato la testa.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata