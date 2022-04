Non solo la tragedia di Sorso. Altre due persone oggi hanno perso la vita sul lavoro in Italia.

Il primo incidente si è verificato in un cantiere edile a Trento. La vittima è un operaio di 39 anni colpito alla testa dopo il crollo di un solaio mentre lavorava alla ristrutturazione di un edificio.

L’uomo è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento, ma non ce l’ha fatta.

Aperte le indagini sul dramma, sul luogo dell’incidente oltre ai soccorsi sono arrivate le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e gli ispettori dell'Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

CESENA – Un'altra tragedia nella sede di Hera a Pievesestina di Cesena. Qui a perdere la vita è stato un uomo di 60 anni, travolto dal carico che stava scaricando da un camion.

Il lavoratore, dipendente di una ditta di autotrasporti di Avellino, era da poco giunto a destinazione: stava scaricando dal tir dei grossi bidoni per la raccolta dei rifiuti quando, per cause ancora da chiarire, è stato improvvisamente travolto da un bidone. L’urto lo ha schiacciato a terra, l’uomo ha battuto con violenza la testa sull’asfalto e ha perso conoscenza.

Inutile la corsa all’ospedale Bufalini, il 60enne è morto in ambulanza a causa del devastante trauma cranico subito.

