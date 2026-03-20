Allarme botulino nella mousse: scatta il richiamo del prodottoIl preparato a base di salmone distribuito da Eurospin: «Non consumare»
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Allarme botulino nella mousse di salmone di marchio Land, prodotto a Buchloe, in Germania (casa Exquisa), distribuita da Eurospin.
Sul sito del ministero della Salute è stato pubblicato l’avviso di ritiro del prodotto da parte dell’azienda «per rischio microbiologico». Le confezioni interessate dal provvedimento sono quelle da 135 grammi con scadenza al 20 maggio del 2026.
Il motivo del richiamo, nel dettaglio, è la «possibile presenza di clostridi produttori di tossine botuliniche» che possono essere letali.
Se qualcuno dovesse avere acquistato una confezione non la deve consumare e può riportarla al punto vendita, dove sarà rimborsata la spesa.
(Unioneonline/E.Fr.)