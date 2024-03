Sui fogli un messaggio scritto in stampatello, in un italiano che lascia spazio a dubbi e domande e la firma in arabo: «tra Bari e Barletta, tra Foggia e Bari colpiremo i treni da binari e stazioni. 25 marzo sarà il vostro inferno». È l’allarme bomba che ha sconvolto stamattina Trani. Il ritrovamento è stato fatto in stazione e ha fatto scattare immediatamente il piano sicurezza nato per contrastare la presenza di ordigni nello scalo ferroviario.

Il foglio bianco su cui le frasi minacciose sono state scritte in stampatello con inchiostro scuro è stato affisso a ridosso dei binari assieme a un altro messaggio scritto su un foglio a quadretti, sempre a stampatello, che termina con la parola «Inshallah» tradotta in arabo che significa “se Dio vuole”. Sul foglio si legge: «Abbiamo messo un ordigno biologico nella stazione Fs di Trani. Scuola vecchi ordigno biologico e ordigno in altra scuola a Trani città di giustizia corrotta. Lotteremo fino alla fine».

Insieme ai biglietti è stata trovata anche una valigia sospetta. Così sono iniziate le attività di bonifica da parte di agenti di polizia, carabinieri, finanzieri, artificieri e vigili del fuoco aiutati dai colleghi del nucleo specializzato Nbcr ovvero nucleare, biologico, chimico e radiologico di Bari.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata