E’ stato un vero e proprio agguato, con la gelosia come movente, quello che ha portato alla morte a Trieste di Robert Trajkovic, 17enne di origini serbe.

Il cadavere del giovane è stato trovato ieri sera in un ostello in un palazzo di via Rittmeyer nella città friulana. Il 17enne è stato strangolato con un laccio nel sottoscala dell’ostello, fa sapere la Procura di Trieste, e le indagini lampo hanno portato immediatamente all’identificazione del responsabile.

Si tratta di un ragazzo di 21 anni di origini marocchine per cui è stato disposto il fermo. L’interrogatorio non si è potuto svolgere immediatamente perché il ragazzo ha accusato un malore ed è stato portato in ospedale. Gli investigatori lo hanno sentito questa mattina dopo le dimissioni, quindi hanno disposto il fermo e lo hanno condotto in carcere.

Domani la Procura aprirà formalmente il fascicolo delle indagini preliminari, iscrivendo il reato di omicidio volontario.

"Mio figlio è stato vittima di un'imboscata", afferma Peter Trajkovic, figlio della vittima.

"Robert - spiega - aveva un appuntamento con la sua ragazza in una struttura ricettiva. L’ex fidanzato di lei era geloso e gli ha teso un'imboscata. Robert aveva avvisato che stava arrivando dal rione di S.Giacomo. L'ex ragazzo si trovava con la giovane. Quindi è sceso, gli sarebbe andato incontro e l'avrebbe strangolato. C'era anche un romeno con lui".

Ha parlato anche il fratello della vittima, Christian: “Robert era scomparso da venerdì, non ci rispondeva al telefono e abbiamo fatto degli appelli sui social e sui media locali per ritrovarlo”.

Christian è il maggiore di quattro fratelli: “Abbiamo saputo stanotte del ritrovamento

del corpo, è un momento difficile. Non ho più la forza, abbiamo un dolore che non si può spiegare”.

Robert, racconta invece il padre Peter, “studiava e stava facendo uno stage”.

A quanto si apprende dai familiari, la ragazza con cui si doveva incontrare Robert ha 19 anni, è italiana e aveva vissuto per due anni in Germania.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata