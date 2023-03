«La morte di Domenico ci lascia un’importante eredità». La Polizia di Stato ha salutato l’agente Domenico Zorzino, 49 anni, morto venerdì scorso ad Anguillara, nel Padovano, mentre provava a salvare la vita al 75enne Valerio Buoso, finito nel canale Gorzone con la sua auto.

Il poliziotto era riuscito ad estrarre l’anziano dal veicolo, ma entrambi non ce l’hanno fatta: «Proseguire l’opera al servizio di tutti voi», si legge nel post con cui la Polizia ha salutato Zorzino, «senza condizionamenti e senza tentennamenti. Proprio come ha fatto lui, lanciandosi nel fiume gelido per salvare Valerio, senza esitare. Oggi lo abbiamo salutato per l’ultima volta, ma siamo consapevoli che la sua mano, che ancora teneva stretta Valerio, quasi a dire “ce l’ho fatta”, continuerà a guidarci nel quotidiano. Lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi cari, dei suoi amici e di noi colleghi. Il suo sorriso e la sua voglia di vivere non saranno mai dimenticati».

Al funerale, celebrato oggi ad Anguillara, presenti anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Lamberto Giannini. Domenico Zorzino lascia la moglie Sabina e il figlio 17enne.

