Il poliziotto Domenico Zorzino aveva 49 anni e venerdì pomeriggio stava facendo jogging con le sue due border collie. Quando ha visto un’auto con a bordo un uomo precipitare nel canale Gorzone, ad Anguillara nel Padovano, non ha esitato. Ha legato le cagnoline, ha avvisato il 112 e si è tuffato.

Valerio Buoso, il 75enne alla guida della Ford Fusion, era stato colpito da un malore. Purtroppo, il tentativo è stato inutile: forse sorpreso dalla corrente, il corpo di Zorzino è stato ritrovato a dieci metri di distanza dal punto in cui si era gettato in acqua. Teneva ancora l’anziano per le spalle, come correttamente previsto dalle manovre di salvataggio per annegamento.

Parole di cordoglio per la drammatica vicenda, anche dal Capo di Stato Sergio Mattarella: «Ho appreso con profonda tristezza», ha dichiarato il Presidente, in un messaggio inviato al Capo della Polizia Lamberto Giannini, «la notizia del decesso dell'Assistente Capo coordinatore della Polizia di Stato Domenico Zorzino che, mentre era libero dal servizio, non ha esitato ad intervenire nel tentativo di soccorrere un automobilista, caduto con il proprio mezzo in un corso d'acqua in provincia di Padova. Nell'esprimere a lei e alla Polizia di Stato solidale vicinanza, la prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio».

