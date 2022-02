Una agente di Polizia Ferroviaria di 58 anni è stata investita mentre stava gestendo la viabilità e i rilievi in seguito a un incidente stradale, le sue condizioni sono gravi.

L’episodio è avvenuto a Ronchi dei Legionari (Gorizia) vicino a un passaggio a livello dove poco prima un mezzo pesante aveva danneggiato le sbarre.

Il conducente di un’auto, per cause da accertare, non si è accorto della presenza della poliziotta sulla carreggiata e l’ha travolta.

I primi soccorsi sono stati portati direttamente dai colleghi della Polfer che erano con lei per i rilievi sul precedente incidente. Poi, stabilizzata sul posto, la donna è stata trasferita d'urgenza all'ospedale triestino di Cattinara.

Secondo una prima ricostruzione dell’investimento sarebbe stato il riflesso dei fari di altre vetture ad impedire al conducente dell’auto una visuale corretta e a portarlo ad investire la malcapitata poliziotta.

