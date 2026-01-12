È morto a 83 anni Luigi Nicolais: era stato ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nel governo Prodi II e presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 2012 al 2016. È stato inoltre assessore della giunta regionale della Campania con Antonio Bassolino dal 2000 al 2005 e deputato dal 2008 al 2012. Ingegnere chimico, ha insegnato all'Università Federico II di Napoli.

Nato a Sant'Anastasia (Napoli) il 9 febbraio 1942 , Nicolais si era laureato in ingegneria alla Federico II, dove in seguito è diventato professore ordinario di Tecnologie dei polimeri. Ha insegnato anche negli Stati Uniti, all'Università di Washingon e all'Università del Connecticut. Ha inoltre diretto l'Istituto per la Tecnologia dei materiali compositi del Cnr e ha fatto parte del Gruppo 2003 per ricerca scientifica, che riunisce i ricercatori italiani più citati al mondo.

Nel 2004 ha fondato l'IMAST, il distretto tecnologico sull'ingegneria dei materiali polimerici e strutture, del quale è diventato presidente. Nel 2005 è stato anche presidente della Città della Scienza di Napoli e dell'ARTI (Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione della Puglia).

Intensa anche l'attività politica a partire dal 2000, quando è stato assessore con deleghe all'Università, ricerca scientifica e innovazione tecnologica alla regione Campania, ruolo che ha svolto fino al 2005. Nel 2006 è entrato a far parte del secondo governo Prodi rimanendo in carica fino al 2008. In quell'anno è stato eletto alla Camera nelle liste del Partito Democratico, incarico dal quale si è dimesso nel 2012. In quello stesso anno era stato nominato presidente del Cnr.

