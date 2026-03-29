Addio a David Riondino: l’attore e cantautore fiorentino è morto a 73 anniI funerali saranno celebrati martedì alle 11 a Roma, nella Chiesa degli Artisti
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David Riondino è morto questa mattina a 73 anni nella sua casa romana. L'attore e musicista toscano, nato a Firenze il 10 giugno 1952, da qualche anno lottava contro una grave malattia.
A darne l'annuncio su Facebook è l'amica Chiara Rapaccini, artista, illustratrice e designer.
I funerali saranno celebrati martedì alle 11 a Roma, nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo.
L’ultima iniziativa di Riondino, rimasta incompiuta, è la Scuola dei Giullari, un centro di formazione diffuso dedicato alla composizione di canzoni, fra tradizione della poesia orale ed eccellenze contemporanee.
Nel corso dekka sua carriera, Riondino ha lavorato in radio, per la televisione e al cinema, collaborando con artisti come Dario Vergassola, Paolo Rossi, Sabina Guzzanti e Stefano Bollani.
(Unioneonline/v.l.)