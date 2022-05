È morto a Milano Carlo Smuraglia, presidente onorario dell'Anpi, avvocato ed ex parlamentare. Nato ad Ancona nel 1923, avrebbe compiuto 99 anni ad agosto.

Partigiano, poi avvocato e docente, Smuraglia è stato eletto senatore per tre volte. È stato presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia dal 2011 fino al 2017, quando si è dimesso ed è stato poi eletto presidente emerito dell'Associazione.

Ha fatto parte del Csm dal febbraio 1986 al luglio 1990.

Profondo cordoglio dal mondo della politica. "Le deputate e i deputati del Gruppo Democratico – si legge in una nota del Pd – esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Smuraglia. Una grande personalità per il suo spessore politico e morale. Un esempio per tutti, in particolare per le giovani generazioni verso le quali la sua vita e il suo messaggio rimangono un modello intramontabile".

"Con Carlo Smuraglia scompare un difensore della Costituzione, della libertà e della democrazia", il ricordo di Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana. “Ai suoi cari, all'Anpi e a tutti coloro che hanno lottato con lui o che si sono impegnati e si impegnano per conservare ed attuare i valori dell'antifascismo e della Resistenza va il nostro abbraccio".

