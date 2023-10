Verranno interrogati tra qualche settimana, a Milano, Leonardo Apache La Russa e l'amico dj Tommaso Gilardoni, accusati di violenza sessuale dopo la denuncia di una ex compagna di scuola del figlio del presidente del Senato.

La convocazione fa seguito al secondo e ultimo giro di audizioni di testimoni che si è concluso in questi giorni davanti agli investigatori della Squadra Mobile e al pm Rosaria Stagnaro, che coordina l'inchiesta con l'aggiunto Letizia Mannella.

Testimonianze che, anche sulla base delle analisi di chat, messaggi e immagini estrapolate dai due telefoni di Leonardo La Russa, sono servite per chiarire alcuni punti di quella notte, tra il 18 e il 19 maggio: la 22enne, dopo aver bevuto un drink offerto dall'amico conosciuto al liceo, secondo quanto raccontato sarebbe piombata in uno stato confusionale al punto da essersi risvegliata nuda nel letto di lui senza ricordare nulla.

Nei giorni scorsi è stato ascoltato come teste, tra gli altri, anche Tommaso Inzaghi, figlio dell'allenatore dell'Inter Simone e della showgirl Alessia Marcuzzi. Inzaghi junior, che conosce il terzogenito di Ignazio La Russa, era presente alla serata nella discoteca Apophis, dove Leonardo e la ragazza si sono rivisti dopo tanto tempo.

Il giovane si è sempre difeso parlando di rapporti consenzienti mentre la presunta vittima ha riferito che il 19 maggio, la mattina dopo la festa, si è trovata in casa La Russa. Il giovane le aveva spiegato che «sotto effetto di sostanze stupefacenti», avevano avuto «un rapporto» e, «a sua insaputa», lo stesso era accaduto con un suo amico ospite in un'altra stanza dell'appartamento. Uno dei punti dell'indagine sarà proprio la verifica sul consenso o meno e, quindi, se la giovane fosse in stato di incoscienza, come ha messo a verbale.

