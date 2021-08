Una donna è stata accoltellata alla gola dal compagno e socio in affari.

E’ successo oggi nel tardo pomeriggio all’interno di un locale di Gardone Riviera, nel Bresciano.

La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi, mentre il compagno è stato arrestato dai carabinieri.

La donna e titolare, assieme al compagno, di un negozio di pelletteria nel paese.

L’accoltellamento sarebbe arrivato al culmine dell’ennesima lite tra i due.

La vittima sanguinante è corsa fuori dal negozio, nel centro storico del paese, chiedendo aiuto. Sul posto, oltre ai militari, un’ambulanza che ha portato la donna in ospedale. Le sue condizioni sono gravissime ma non è in pericolo di vita.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata