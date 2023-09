Diciannove anni e 4 mesi di reclusione: è la condanna inflitta ad Andrea Tombolini, il 46enne accusato di omicidio, duplice tentato omicidio e lesioni per aver accoltellato sei persone in un centro commerciale di Assago, alle porte di Milano.

L'aggressione risale al 27 ottobre 2022. Delle persone colpite – tra cui il calciatore del Monza Pablo Marì, costretto a uno stop di molti mesi – una perse la vita (Luis Fernando Ruggieri, 47 anni) e due rimasero ferite in maniera grave.

La sentenza è stata emessa dal gup di Milano Silvia Perrucci nel processo abbreviato.

«Quelle persone erano felici e le ho colpite per invidia», aveva spiegato l’imputato, subito dopo l’arresto.

Prima della sentenza, invece, ha dichiarato: «Chiedo scusa, non so cosa mi è preso e non so cosa sia successo».

