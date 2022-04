Dramma familiare questa mattina a Ladispoli, vicino a Roma, dove all’alba un uomo ha accoltellato, al termine di una violenta lite, la moglie e la figlia 17enne. Quindi si è inferto a sua volta una coltellata all’addome, nell’evidente tentativo di sterminare sé e la sua famiglia.

Gravissime le condizioni della giovane e della madre, trasportate in fin di vita in ospedale con l’eliambulanza dopo l’intervento dei carabinieri nell’abitazione. Anche l’uomo, il 49enne Fabrizio Angeloni, è stato trasferito in ospedale.

La Procura di Civitavecchia procede al momento per tentato omicidio aggravato: i carabinieri hanno inviato in procura una prima informativa.

Da quanto si apprende nel passato delle famiglia non ci sarebbero episodi di violenza domestica e l'uomo è incensurato. La moglie, trasportata in gravissime condizioni al San Camillo di Roma, lavora come insegnante.

