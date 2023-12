È stata arrestata dai carabinieri di Caserta la 17enne – che diventerà maggiorenne fra pochi giorni – accusata di tentato omicidio.

La giovane ha accoltellato una 18enne dopo una lite avvenuta a scuola, l’istituto superiore Buonarroti, dove entrambe frequentano i corsi serali.

Secondo quanto accertato dai militari, le due, forse per vecchi rancori e antipatie, avrebbero iniziato a litigare appena terminata la lezione. Poi la 17enne ha estratto un coltello a serramanico e ha colpito la “rivale” dicendole «ti uccido», e ferendola al collo e al torace. La vittima, trasportata in ospedale, è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Anche la 17enne è stata medicata.

