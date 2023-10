Esattamente due anni fa alle 22.36, con mezz’ora di ritardo, decollava il volo AZ 01586. Era l’ultimo della storia di Alitalia.

Atterrato a Fiumicino alle 23.22, ha chiuso una storia lunga quasi 75 anni, quella della ormai ex compagnia di bandiera.

A dare una valenza ancor più simbolica al volo anche il fatto che Alitalia abbia chiuso con un viaggio dalla Sardegna, quell’isola che ha da sempre servito. Aereo pieno con 180 passeggeri a bordo, alla guida il comandante Andrea Gioia, 55 anni e 15mila ore di volo

Laura Canto, la hostess, ha postato su Facebook il suo commosso messaggio di saluto ai passeggeri: «Signore e signori innanzitutto volevo ringraziarvi per averci accompagnato durante questi 74 anni. È il nostro ultimo volo Alitalia e di cuore grazie per aver volato sempre con noi e per averci dato fiducia. E ora voglio avere io l'onore di fare l'ultimo annuncio per questo volo. Signori e signori buongiorno, siamo pronti per l'imbarco del volo Alitalia AZ1581 con destinazione Cagliari attraverso l'uscita E23. Imbarchiamo i passeggeri dalla fila 31 alla fila 15. Alitalia ringrazia per aver scelto i propri servizi e vi augura buon volo», le sue parole.

Dalle ceneri di Alitalia è nata la compagnia Ita, che garantisce i collegamenti in continuità dall’aeroporto di Cagliari a quelli di Fiumicino e Linate.

