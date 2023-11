Aveva abbandonato il figlioletto appena partorito, lasciandolo in un sacchetto. Ma ora quella madre è stata dichiarata idonea a crescere il bimbo che quindi verrà tolto ai genitori affidatari.

La vicenda arriva dalla provincia di Ragusa e risale al novembre 2020. I giudici di Catania avevano dichiarato il piccolo adottabile mentre la mamma, identificata poco dopo, era stata denunciata per abbandono di minori, il padre naturale – che aveva finto di ritrovare il neonato davanti al suo negozio - era stato condannato.

La donna ha riconosciuto il figlio il 31 dicembre 2020 e ora lo rivuole con sé. Intanto il decreto di adottabilità è stato revocato dalla corte d'appello di Catania sulla base di un vizio di forma. «Per legge - spiega l'avvocato della madre - doveva essere informata della procedura per poterne chiedere la sospensione e questo non è avvenuto». Stesso problema riscontrato anche in Cassazione.

La decisione dei giudici ha sollevato la contestazione dei genitori adottivi che hanno raccolto più di 25mila firme contro il provvedimento.

(Unioneonline/s.s.)

