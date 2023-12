Castelfranco Veneto si prepara per l'ultimo abbraccio a Vanessa Ballan: oggi, alle 14.30, centinaia di persone saluteranno la 26enne uccisa sulla porta di casa a Riese Pio X in provincia di Treviso.

Lutto regionale con l’occasione in tutto il Veneto, come annunciato dal presidente Luca Zaia e come già avvenuto il 5 dicembre per i funerali di Giulia Cecchettin.

Vanessa è stata uccisa con otto coltellate inferte con una lama di 20 centimetri, una delle quali ha colpito il cuore e due i polmoni; colpi profondi che hanno provato il decesso in pochi minuti.

Ad ucciderla Bujar Fandaj, il 41enne imprenditore edile di Altivole arrestato poco dopo l'omicidio e che era stato denunciato dalla vittima alla fine dello scorso ottobre per stalking e minacce per averla ricattata facendo leva su alcuni video ripresi nel corso di momenti di intimità tra i due, che avevano una relazione sentimentale durata diverso tempo e interrotta per volontà della giovane la scorsa estate.

Una denuncia, quella della giovane madre che era in attesa del secondo figlio, che non aveva sortito alcun provvedimento da parte della procura.

Oggi, nell’attesa dei funerali, la famiglia di Vanessa tramite il proprio legale ha trasmesso la volontà «di non consentire la presenza di operatori video e fotografi di testate giornalistiche all'interno del Duomo di Castelfranco Veneto durante il funerale». «I miei assistiti - aggiunge il legale - colgono l'occasione per ringraziare le moltissime persone che, in questi giorni difficili, hanno espresso loro profonda vicinanza e solidarietà. Si ringraziano gli organi di stampa per la comprensione che vorranno manifestare in questo tragico momento».

