Molte persone si chiedono se i cani possano mangiare il pane e se questo alimento possa essere rischioso per i nostri animali domestici. Ormai è risaputo che il cioccolato è pericoloso per i pet, ma ci sono anche altri alimenti meno conosciuti che potrebbero risultare tossici. Il pane, fortunatamente, non è tra questi.

Tuttavia, ciò non significa che debba diventare necessariamente parte integrante della dieta dei nostri animali, ma piuttosto che può essere concesso occasionalmente, come "premietto", senza esagerare con le quantità. La ragione di questa cautela risiede nelle proprietà e nella composizione del pane. I cani possono mangiare piccole dosi, ma è fondamentale farlo con attenzione. È preferibile optare per il pane bianco, evitando varietà con ingredienti aggiunti che potrebbero essere dannosi.

Anche il pane integrale può essere concesso, ma solo se semplice, senza semi, noci, frutta secca o altri ingredienti che potrebbero risultare tossici per i cani. Spesso nei supermercati o nelle panetterie troviamo pane all’aglio, con uvetta o cipolle: varietà che, sebbene perfette per noi, possono causare gravi problemi di salute ai cani.

Inoltre, bisogna considerare che i lievitati possono contribuire all’aumento di peso. Se combinati con scarsa attività fisica, questo potrebbe portare al sovrappeso e a problemi di salute correlati. Non vanno dimenticati nemmeno i rischi di allergie o gonfiore gastrico, che potrebbero derivare da un consumo eccessivo di pane, sia fresco che secco.

Il consiglio principale è sempre di consultare il proprio veterinario di fiducia. Ogni caso va valutato singolarmente, e il veterinario saprà indicare la quantità adeguata di pane da somministrare senza correre rischi.

