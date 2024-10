Fine settimana caratterizzato dal maltempo in Sardegna, dove l’indebolimento dell’alta pressione africana favorisce l’ingresso di una perturbazione atlantica che colpirà l’Isola.

Già da stasera le prime avvisaglie di quello che sarà il weekend, i fenomeni si intensificheranno nelle ore notturne per toccare il picco nella giornata di sabato.

Secondo gli esperti dell’Aeronautica militare di Decimomannu si prevedono piogge intense e abbondanti, alternate a fenomeni più deboli. Le zone più colpite saranno quelle centrali, parte della costa orientale e, nel Cagliaritano, bisogna prestare particolare attenzione alla zona di Capoterra che ha da poco ricordato la tragica alluvione del 22 ottobre 2008 in cui persero la vita quattro persone.

Attesi 30-40 millimetri di pioggia in 6 ore. In calo, non drastico, le temperature: minime tra i 16 e i 20 gradi, massime tra i 20 e i 24. A ridosso delle montagne la colonnina di mercurio scenderà ancora di più, sino a 8 gradi a Fonni. Mari molto mossi, venti da sud est con punte di 40 km orari.

Pioverà anche domenica, ma in maniera meno intensa.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata