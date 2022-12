Volotea conferma il rafforzamento dei collegamenti tra Cagliari e Fiumicino. Anche la compagnia low cost, che garantisce i voli in continuità territoriale, entra nel piano operativo per dare risposte ai passeggeri nel periodo delle festività natalizie.

Il vettore fa sapere che «ha recentemente incrementato le frequenze sulla tratta Cagliari–Roma Fiumicino: un volo aggiuntivo (andata e ritorno) ogni giorno è già in vendita per il 22, 23 e 24 dicembre, mentre nelle prossime ore saranno disponibili frequenze aggiuntive anche per volare dal 26 al 30 dicembre».

«Ci avviamo verso la fine di un anno ricco di soddisfazioni e di traguardi per Volotea in Sardegna», dichiara Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, «anche a novembre abbiamo raggiunto standard molto elevati: la quasi totalità dei nostri voli sono stati operati, come da programma, con la massima puntualità. Puntiamo, anche per i prossimi mesi, a offrire a tutti i nostri passeggeri che, per lavoro o per svago devono viaggiare tra la Sardegna e la terraferma, il miglior servizio possibile a bordo di tutti i voli in regime di continuità territoriale”.

Il tasso di puntualità dei collegamenti per la Sardegna, stando alle statistiche riportate dalla compagnia, il mese scorso è stato del 96%.

(Unioneonline/E.Fr.)

