«Quali saranno i tempi del bando per la realizzazione del collegamento aereo diretto tra la Sardegna e gli Stati Uniti d'America, ma soprattutto quali e quante risorse saranno destinate alla sua realizzazione?».

Lo ha chiesto Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d'Italia, con un'interrogazione presentata all'assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca, riferendosi all'annunciata pubblicazione di un bando, riservato alle compagnie aeree, per favorire la realizzazione del collegamento diretto Sardegna-Usa a partire dal 2026, come prefigurato dall'assessore del Turismo, Franco Cuccureddu.

«Una notizia che ha suscitato particolare entusiasmo e che potrebbe incidere in maniera positiva sia sul mercato turistico che su quello agroalimentare, facilitando l'apertura di nuove opportunità di mercato. L'auspicio è che non sia l'ennesima promessa-spot della Giunta Todde, specializzata in annunci propagandistici», ha aggiunto Truzzu.

