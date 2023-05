Un bambino di 11 mesi ricoverato al San Francesco di Nuoro è stato trasportato d'urgenza con un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare decollato da Olbia e atterrato a Genova, il piccolo è stato poi accompagnato all'ospedale Gaslini.

Il volo che ha trasportato anche l’equipe medica e la mamma del bimbo, è stato richiesto dalla Prefettura di Nuoro.

Equipaggi come questi sono pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse, proprio come come quelle di oggi.

© Riproduzione riservata