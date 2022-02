Cinque morti e 1.043 nuovi casi accertati di coronavirus per la Sardegna nelle ultime 24 ore. Il bollettino diramato dall’Unità di crisi della Regione segnala inoltre che i test processati in totale – tra molecolari e antigenici – sono stati 3.493.

Il rapporto positivi-tamponi è quindi del 29,8 per cento.

Invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che restano 26 come ieri, mentre quelli in area medica passano da 369 a 370.

I casi di isolamento domiciliare sono 35.528.

Per quanto riguarda le vittime, si tratta di un uomo di 88 anni residente nella provincia del Sud Sardegna, di un 85enne residente nella Città Metropolitana di Cagliari e di tre persone residenti nel Nuorese.

