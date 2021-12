182 sono i nuovi casi confermati di positività al coronavirus in Sardegna sulla base di 12.218 tamponi processati, tra molecolari e antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è quindi dell’1,49 per cento.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (1 in più di ieri), quelli in area medica diventano 118 (4 in più).

3.796 sono infine i casi di isolamento domiciliare (100 in più rispetto a ieri).

Non si registrano ulteriori decessi.

